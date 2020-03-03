Александр Моор на встрече с инвалидами предложил построить общественный центр и изменить принцип расчета имущественного ценза

Внеочередное заседание совета по делам инвалидов прошло в Тюмени 2 марта. На встрече с активом областного отделения "Всероссийского общества инвалидов" губернатор Тюменской области Александр Моор предложил ряд идей по развитию доступной среды для людей с ОВЗ и улучшению их материального положения.

На встрече представители общественных организаций рассказали о своей деятельности и обратили внимание Моора на несколько вопросов.

В частности, они сообщили губернатору, что социальное такси очень востребовано, поэтому иногда транспорта не хватает для выезда на культуры и спортивные мероприятия.

Общество слепых производит товары широкого потребления, и им бы хотелось через социальные заказы увеличить выпуск продукции. Поддержка нужна в организации сбыта готовой продукции и в расширении производственных площадей. При соблюдении этих двух условий, общество сможет трудоустроить еще до ста человек.

Актуальным для многих инвалидов является размер имущественного ценза. Сейчас он зависит от МРОТ и составляет 100 тысяч рублей. Если стоимость имущества у инвалида превышает эту сумму, то он не попадает в очередь на льготное жилье или земельный участок.

Помимо этого, общественники предложили рассмотреть и другие виды поддержки в получении жилья. Среди озвученных вариантов - единоразовая помощь, разработка банковских продуктов для инвалидов и так далее.

Среди просьб было озвучено введение сурдопетревода на канале "Тюменское время", расширение помещений для проведения различных мероприятий, вопросы трудоустройства. Также инвалиды посетовали, что их художественным коллективам, которые известны не только в России, но и за рубежом, не хватает худруков.

Выслушав все пожелания членов совета, Александр Моор отметил, что проблемы всегда есть в любом вопросе, их нужно обсуждать и решать, но только в диалоге, за столом, с уважением к позиции оппонента и к его личности. "Остальные варианты деструктивные и никому никакой пользы не принесут", - подчеркнул губернатор, упомянув недавние вступления одного из городских активистов.

Далее губерантор прокомментировал основные вопросы.

По развитию доступной среды для инвалидов. Формирование доступной среды — важнейший вопрос, но объем накопленных проблем с прошлых времен, в старых наших зданиях и помещениях таков, что за один год их не решить. Все новые здания проектируются с учетом современных нормативов. Все зднания, которые являются собственностью государства, региона или муниципалитетов, мы приводим в нормативное состояние там, где это можно. Опять же с учетом вашего мнения, с приглашением ваших специалистов.

По вопросу подготовки специалистов. ВОИ такие курсы проводит? Если нужна оплата этих курсов, нет проблем. Чем больше таких специалистов будет, тем лучше. И нам нужно помогать, и бизнесменам, которые готовы свои помещения привести в нормативное состояние.

Трудоустройство инвалидов - важный вопрос. Чтобы они имели возможность трудиться, себя и семьи свои обеспечивать, по социальным заказам. Обеспечение сбыта продукции позволит производству развиваться дальше. Подготовьте информацию, какой объем продукции они могут производить, номенклатуру, стоимость. Мы сравним это с рыночными ценами и посмотрим, что в рамках существующих госзакупок сможем приобрести в государственные и муниципальные учреждения.

Акция по продвижению товаров, выпущенных обществом слепых - как вариант продвижения товаров на рынке. Можно продумать социальную акцию, на полки поставить продукцию одинакового качества, но выпущенные инвалидами товары обозначить специальными ценниками. Помимо всего прочего, это еще сыграет на повышение уровня социальной ответственности покупателей.

Имущественный ценз. Вопрос уже много лет обсуждается и зедсь самое сложное — определить его размер. Сто тысяч, двести, пятьсот. И каждый раз возникает вопрос: почему столько? Губернатор предлжил привязать ценз не к конкретной сумме, потому что ее всегда сложно обосновать, а к форме. Расчет производить, исходя из социальной нормы в 18 кв м, умноженной на рыночную стоимость имущества на 1 января текущего года, которые для регионов устанавливает Минстрой. По предварительным подсчетам, имущественный ценз вырастет до 800 тысяч рублей. При этом в нем не будут учитываться средства реабилитации и автомобиль.

Вопрос нехватки помещений губернатор предложил решить кардинально. В Восточном административном округе между улицами Таллинской и Широтной есть 3,5 гектара земли, который по Генплану предполагает размещение социального объекта. На этом участке можно выстроить общественный центр для людей с ОВЗ. Губернатору это видится как комплекс разнофункциональных зданий, в котором будет место для досуговых мероприятий, общения, занятий спортом, творчеством. Там же можно разместить производственные площадки. Транспортная развязка в этом районе удобная. для тех, кто не пользуется общественным транспортом, предусмотрят социальное такси.

Общественники поддержали все идеи губернатора и высоко оценили новый формат общения, отметив, что в прямом открытом диалоге с властью, конструктивном обсуждении проблем вопросы решать легче. Глава региона пообещал, что встречи с активом Общества инвалидов станут регулярными.

Татьяна Тихонова