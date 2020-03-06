Имущественный ценз для инвалидов вырастет в восемь раз

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Имущественный ценз, от величины которого зависит, может или нет инвалид претендовать на получение жилья, для инвалидов в восемь раз, в Тюменской области может увеличиться в восемь раз. Законопроект об этом глава региона предложил рассмотреть депутатам областной думы.

Сейчас ценз зависит от МРОТ и равен 100 тысячам рублей. При наличии у инвалида имущества на эту сумму он лишается права на получение жилплощади или земельного участка. На внеочередном заседании Совета по делам инвалидов губернатор предложил изменить принцип расчета, привязав его к рыночной цене квадратного метра, стоимость которого официально устанавливает Минстрой России. Так, на 1 января 2020 года в Тюменской области квадратный метр жилья оценивается в 44 883 рубля. Если умножить эту сумму на оговоренные в законе 18 кв. м для проживающего в семье инвалида, то получится 807 894 рубля.

"Понятие ценза само по себе существует для того, чтобы социальную помощь получали действительно нуждающиеся люди. Какой подход я предлагаю. Во-первых, ценз должен стать подвижной величиной и зависеть от стоимости одного квадратного метра, которая меняется каждый год. Во-вторых, в нем не должна учитываться стоимость средств реабилитации. Это позволит поднять верхнюю границу ценза в восемь раз, а следовательно и увеличит число тех, кто может получить поддержку. Надеюсь, депутаты меня поддержат", – сообщил в соцсетях Александр Моор.