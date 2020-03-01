В Сербии прошла презентация туристического потенциала Тюменской области

Делегация департамента культуры Тюменской области приняла участие в Международной выставке Sajam Turizm в Белграде (Сербия). Регион презентовал свои туристические возможности, рассказали иностранцам о достопримечательности Тюмени и Тобольска.

На выставке прошли презентации десяти субъектов РФ. Тюменская область фигурировала на российском стенде выставки уже в третий раз. Регион предлагал свои экскурсионные программы, одна из них - "Императорский маршрут". Также делегация познакомила гостей выставки с VR-турами, разработанными в рамках нацпроекта "Культура", пишет "Тюменская область сегодня".

"Нам важно участвовать в таких значимых мероприятиях для развития культурного и туристического потенциала региона. Культура – это один из инструментов привлечения туристов. Организация фестивалей, туров, создание уникальных музеев способствуют увеличению туристического потока в Тюменской области", – считает директор областного департамента культуры Елена Майер.

Отметим, за 2019 год туристический поток между Россией и Сербией вырос на 58%. Тюменская область, как и другие регионы, заинтересована в расширении географии сербских туристов.