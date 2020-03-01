Молодежный театральный центр "Космос" готовится отпраздновать день рождения

Третий день рождения отпразднует молодежный театральный центр "Космос". 2 марта в 18:00 состоится театральная вечеринка в стиле ретрофутуризм, вход для тюменцев – свободный.

В программе мероприятия запланированы выступления молодежных театров города, развлекательная программа и вечеринка от DJ Борщ. В атмосферу ретрофутуризма гостей вечера погрузят лазерное и серебряное шоу, футуристический оркестр и другие сюрпризы от организаторов праздника. В этот же вечер пройдет долгожданный запуск полной коллекции сумок-шопперов из баннеров. Первые гости смогут получить их бесплатно, пишет ИА "Тюменская линия".

"Когда "Космос" был только проектом, мы представляли, каким он будет в будущем. Те наши идеи – сегодня уже история. А в этом и есть принцип ретрофутуризма. Так мы хотим проанализировать наше прошлое, сделать выводы в настоящем и выстроить планы на будущее", – отметила художественный руководитель театрального центра Маша Хайбуллина.

Напомним, МТЦ "Космос" открылся 2 марта 2017 года. За три года в театральном центре прошло 3 600 событий, его посетили 178 896 зрителей и участников проектов.