Тюменским автолюбителям дают советы по выбору стеклоомывающей жидкости

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области советует автомобилистам внимательно выбирать стеклоомывающую жидкость. Ее следует покупать только в установленных местах торговли, обращая внимание на информацию на этикетке.

Роскачество составило рейтинг стеклоомывающих жидкостей на основе проведенного исследования. Всего проверили 31 торговую марку по 26 показателям безопасности и качества. Замерялся уровень токсичности, оценивали воздействие на кожу и глаза, насколько опасны вдыхаемые пары, при какой температуре жидкость замерзает и как влияет на лакокрасочное покрытие и резиновые части авто. Выяснилось, что бюджетные варианты могут быть качественнее и безопаснее, чем дорогие.

В ведомстве напоминают: производство омывающей жидкости на основе метилового спирта в России запрещено. Главная причина – высокая токсичность, в том числе при употреблении внутрь. Вместе с тем, несмотря на запрет, вероятность наткнуться на такую "незамерзайку" остается. В основном такую жидкость можно встретить в продаже на обочинах вдоль трасс.

Поэтому важно покупать данную жидкость в специализированных магазинах. Этикетка на емкости должна содержать сведения о производителе с указанием адреса, название продукции, её назначение, состав, соответствие техническим условиям, по которым продукция изготовлена. Обязательно должны быть сроки годности и меры предосторожности при использовании.

Если в составе "омывайки" есть изопропиловый спирт, то она будет иметь сильный запах ацетона, но этот спирт не токсичен для человека. А вот метиловый спирт, который чаще всего добавляют в нелегальную продукцию, практически не пахнет и хорошо очищает стекла. Но он смертельно опасен: это сильный кумулятивный яд, действующий на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз. Потому лучше предпочесть товар с резким запахом, но полностью безопасный, чем с приятным ароматом, но вызывающий серьезные последствия для здоровья, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".