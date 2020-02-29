Тюменские школьники могут выиграть путевку в детский лагерь "Орленок"

Фото с сайта рдш.рф

Школьники Тюменской области могут принять участие во Всероссийском фестивале "В центре событий", который пройдет с 30 мая по 20 июня на базе детского центра "Орленок" в Краснодарском крае. Прием заявок и конкурсный отбор продлится до 13 марта.

Принять участие в конкурсе могут команды по три человека в возрасте от 11 до 13 лет. От Уральского федерального округа отберут 15 команд. Ребята 14-16 лет могут участвовать в конкурсе индивидуально и побороться за место в детском организационном комитете.

Для участия подросткам необходимо подать заявку на сайте "Орленка" (orlyonok.pba.su) и предоставить портфолио со своими достижениями в социально значимой деятельности на муниципальном, региональном и всероссийском уровнях за последние три года. Это могут быть копии грамот, дипломов, сертификатов и других наград. По каждому уровню принимается не более одного достижения.

К портфолио нужно приложить отчетные документы и видеоролик о проведенном в своей образовательной организации досуговом мероприятии. Ребята могут привлекать к организации события других детей и взрослых, но день его проведения должен быть после дня объявления старта приема заявок, пишет "Тюменская область сегодня".