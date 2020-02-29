Тюменским родителям дают советы о развитии финансовой грамотности у детей

Эксперты уверены, что родителям следует заранее позаботиться о том, чтобы научить детей грамотно пользоваться карманными деньгами. Прекращать финансировать любимое чадо нужно уже к 17-18 годам.

Как отметила финансовый эксперт Светлана Самойлова из Тюмени, идеальная модель - это ежемесячная выплата ребенку определенной суммы. Так он научиться правильно тратить деньги. Детям с семи лет можно уже давать по 100 рублей. Если в месяц выделяется по 400 рублей, то можно вместе посчитать, какая сумма получится за год.

Не стоит диктовать детям, на что они должны тратить деньги. Также нельзя проверять, считать, брать средства ребенка без разрешения – так можно потерять доверие.

С 10 лет ребенок может самостоятельно составлять список продуктов и совершать по нему покупки в магазине. Дети с 13 лет уже способны научиться вести финансовый учет. Если подросток начнет записывать все расходы и поступления, то станет понимать, на что тратит больше всего и делать выводы о необходимости той или иной покупки.

Эксперты убеждены, что прекращать финансирование детей лучше в 17-18 лет. В этом возрасте молодые люди должны научиться жить самостоятельно, пишет "Тюменская область сегодня".