Тюменская книга "Истории в медалях" расскажет о судьбе фронтовиков

Итогом квест-марафона проекта "Поколение победителей", приуроченного к 75-летию Великой Победы, станет книга "История в медалях". По словам Андрея Беленького, методиста Детского центра "Алые паруса", в основу проекта легли истории наград ветеранов и тружеников Великой Отечественной войны, рассказанные потомками героев – школьниками и их родителями.

Участники квест-марафона должны будут изучить истории боевого пути родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, основываясь на информации архивных наградных документов. Затем необходимо будет составить три истории фронтовиков, тружеников тыла: жизнь до войны, боевой путь во время войны, жизнь после войны. За основу историй необходимо взять воспоминания фронтовиков, семейные архивы, письма с войны, архивные документы, – поясняет Андрей Беленький.

Куратором проекта "Поколение победителей" является Елена Григорьева – заместитель директора по воспитательной работе Центра "Алые паруса". Дочь Елены занимается в патриотическом клубе. Получив задание преподавателя, она составила историю родственника-ветерана войны по наградным документам. Именно это натолкнуло на идею создания данного проекта. История, составленная дочерью Елены, станет заглавной в книге "История в медалях". Эта книга будет издана в декабре 2020 года.

Разработчики проекта вместе с волонтёрами детского центра "ГринЛандия" с первого сентября посетят школы Тюменского, Исетского и Ялуторовского районов. Информацию о квест-марафоне донесут до школьников в формате интерактива. Далее пройдёт сбор и обработка информации. В завершении проекта все участники (450 детей) бесплатно смогут отдохнуть в Центре "Алые паруса" на протяжении двух дней. По словам Андрея Беленького, за время пребывания в Центре дети смогут закрепить свои знания в области военных наград, обменяются историями своих родственников, узнают о ключевых боевых сражениях. По итогам проекта дети и их родители получат ценные призы и книги с историями своих родственников.

Помимо этого планируется запуск интернет-портала, на котором будут размещены истории участников проекта. При этом будет возможность добавления новых историй посетителями ресурса. Возможно, благодаря этому будут созданы новые тома книги "История в медалях".

Проект "Поколение победителей" занял первое место в конкурсе Фонда президентских грантов 2020 года. На его реализацию направлено около 839 тыс. рублей, пишет ИА "Тюменская линия".