Тюменцы предлагают любимые места для городского гида

Фото Дмитрия Сиялова

Любимое место в городе каждого из тюменцев может попасть в необычный гид. Появление такого нового городского гида планируется в конце весны по задумке федерального журнала Makers of Siberia и команды мультицентра "Контора пароходства".

Для того, чтобы раскрыть Тюмень с новой стороны жителям города и туристам, организаторы предлагают тюменцам поделиться историями об интересных местах города. К ним могут относиться объекты уличного искусства, места различных субкультур, креативные начинания малого предпринимательства.

По словам программного директора мультицентра Юлии Саначиной, необходимо не просто указать локацию, но и маршрут до неё. А для того, чтобы прочувствовать атмосферу места, следует пометить точку, куда следует встать, и время суток. Также можно поделиться интересной историей о каком-то месте города, которую тюменец когда-либо видел или слышал. Это поможет раскрыть Тюмень с необычной стороны.

Предложить своё место можно, заполнив форму на сайте конторапароходства.рф. Важным критерием для попадания в гид является уникальность – предложенная локация должна быть новой, непопулярной или забытой.

Появление гида планируется в конце весны. Он будет распространен в местах, обозначенных в маршрутах, и молодёжных пространствах, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".