Мастер-класс по грамотности в сети Интернет собрал большое количество участников

Фото: Дмитрий Сиялов

Мастер-класс по грамотному написанию текстов и постов в социальных сетях, а также информационной безопасности и грамотности в сети Интернет провел сопредседатель общероссийского народного фронта, член правления союза журналистов Тюменской области Александр Пересторонин в Тюменской областной научной библиотеке имени Д.И. Менделеева.

Тематический мастер-класс посетили около 70 человек. Среди присутствующих были как сотрудники госструктур, журналисты, блогеры, так и подрастающее поколение в лице студентов и школьников.

"Мероприятия подобного формата позволяют помочь населению стать более грамотными в сфере информационных технологий, а также обезопасить детей и подростков от неверных шагов. На мастер-классе присутствовали специалисты из разных сфер деятельности, в том числе и организаторы мероприятий, которым полезно было узнать выдержки из закона об обязательной маркировке мероприятий и указания возрастного ценза", - комментирует Александр Пересторонин.

Кроме того, в рамках встречи были затронуты и такие вопросы как правильный подбор фотоконтента для социальных сетей, оформление и ведение соцсетей, грамотное указание источников информации и другие.

"Я попытался донести до слушателей, что можно и нельзя делать в сети Интернет, а также какие есть ограничения по линии закона. Правовая профилактика работы в сети Интернет особенно важна в современном мире как для человека, так и для блогера, компании или организации", - подчеркнул Александр Леонидович.

В социальных сетях участники мастер-класса оставили немало позитивных отзывов о событии и особенно отметили его значимость и полезность.

"Мастер-класс был замечательный и очень информативный. Я обычно на всех лекциях впадаю в прострацию, а здесь ни слова не упустила". "По меркам Тюмени это достаточно большая аудитория. Только профи собирают такую".

По результатам мероприятия и с учетом активности и заинтересованности аудитории запланировано провести серию подобных мастер-классов по разным темам и в разных форматах, включая онлайн.