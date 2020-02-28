Тюменские поисковики проведут пробег по региону

В марте на территории Тюменской области пройдет агитационный пробег "Дорогами памяти — дорогами мира". Мероприятия пройдут в 6 городских округах и 15 муниципальных районах.

Поисковики организуют уроки памяти о Великой Отечественной войне и представят передвижные музейные выставки экспонатов, найденных в ходе полевых работ на местах сражений Великой Отечественной войны и отреставрированных поисковиками.

Жителям региона напоминают, что в муниципальных образованиях в течение года работают общественные приемные по установлению судеб погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. В мобильных пунктах руководители и бойцы поисковых отрядов принимают заявки на уточнение данных, консультируют жителей по вопросам поиска информации через общедоступные электронные базы и книги памяти, помогают составить запросы в архивы.