Участник протестной акции чувствует себя хорошо

27 февраля один из участников акции дал согласие на госпитализацию. Поводом для обращения к медикам стало серьезное повышение артериального давления, а также подозрение, что пациент не принимает назначенную терапию, что может непосредственно угрожать его здоровью.

При доставке в стационар ОКБ№2 состояние пациента оценено как средней степени тяжести, угрозы жизни не было – реанимационная помощь не требовалась. Необходимое лечение проведено в палате интенсивной терапии. Сегодня, 28 февраля, в связи с улучшением состояния он переведен в отделение реабилитации.

Как отметили в департаменте здравоохранения, мужчина получает точно такое же питание, как и все пациенты стационара. Отметим, остальные участники заявили сегодня о прекращении акции.