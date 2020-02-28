Участники протеста решили прекратить акцию

Специалисты городской поликлиники №5 дважды в день посещать участников акции, организованной Романовым. По согласию медики их осматривали, измеряли давление и сахар.

При осмотре вечером 27 февраля у одного из участников по-прежнему имелись скачки давления, но от госпитализации он отказался. Однако позже, в 21:00 ему вызвали скорую из-за повышенного давления. Пациента госпитализировали в ОКБ№2. Как сообщили в департаменте здравоохранения, жизни пациента ничего не угрожает, он необходимое лечение по выставленному диагнозу.

Оставшихся троих участников акции сегодня также посетили врачи, провели осмотр, измерения показателей организма. Они сообщили медикам, что сегодня заканчивают свою акцию и отправляются по домам.