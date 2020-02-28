Тюменские реабилитологи испытали новый роботизированный тренажер

Рабочая встреча врачей-реабилитологов Тюменской области и создателей аппаратно-программного комплекса для локомоторной терапии прошла на площадке центра разработки компании "Крисаф".

На встрече специалисты обсуждали новую технологию и ее перспективы в сфере здравоохранения в Тюменской области, а также протестировали тренажер. У аппаратно-программного есть шансы быть внедренным в практику медучреждений региона.

Компания "Крисаф" вышла на федеральный уровень и является участником фонда "Сколково", но первые разработки велись на базе Тюменского технопарка еще с 2012 года.

Проект "Роботизированный тренажер для реабилитации пациентов с неврологическими нарушениями двигательной функции" в то время находился на этапе идеи, рассказал Александр Сакевич, исполнительный директор ГАУ ТО "Западно-Сибирский инновационный центр".

"За время инкубации проект существенно вырос: был разработан и протестирован опытный образец, разработано программное обеспечение, получен патент, пройдена сертификация. Компания участвовала в программе "Коммерциализация", получила статус участника "Сколково". В настоящее время проект активно развивается, привлечены инвестиции, и у пациентов, нуждающихся в реабилитации, появилась уникальная возможность занятий на данном тренажере", — отметил он.