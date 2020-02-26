Тюменские депутаты обсудят подготовку города к празднованию юбилея Победы

Первым вопросом февральского заседания Тюменской городской думы, которое состоится 27 февраля, станет обсуждение подготовки города к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Всего на четырнадцатом заседании думы рассмотрят пятнадцать вопросов.

В бюджете города на празднование знаменательной даты заложено 17 млн рублей. Эти средства направят на оформление гостевых улиц, остановочных комплексов, парков, скверов и площадей, торжественные, информационно-образовательные и культурно-просветительские мероприятия. Тюменские волонтеры окажут помощь в наведении порядка на местах захоронений участников Великой Отечественной войны.

Среди прочих вопросов в повестке заседания - установление границ двух новых ТОСов и исполнение рекомендаций, принятых по итогам Дня депутата, посвященного местному самоуправлению.

Заседание Тюменской городской думы начнется в 10:00.