Тюменцам предлагают присоединиться к акции по расчистке берегов

Всероссийская акция "Вода России" пройдет в Тюменской области с апреля по октябрь 2020 года. Организовать уборку берегов водных объектов или принять в ней участие могут все желающие.

"В Тюменской области на призыв к проведению акции уже откликнулись 40 предприятий, включая добровольческие организации и администрации муниципальных образований, — сообщили в департаменте недропользования и экологии Тюменской области. — План-график мероприятий по очистке берегов водных объектов в настоящее время формируется, так как предложения по проведению мероприятий от участников акции продолжают поступать".

Наиболее масштабные мероприятия будут обеспечены инвентарем: мешки для мусора, перчатки с символикой акции "Вода России". Принять участие в акции, предложить водные объекты, берега которых нуждаются в очистке, можно, обратившись в департамент недропользования и экологии по телефону: (3452) 426-240.