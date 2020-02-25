"Афиша Тюмень" разыгрывает билет на мастер-класс Максима Батырева "Как продавать в России больше всех"

Проект "Афиша Тюмень" разыгрывает билет на мастер-класс Максима Батырева "Как продавать в России больше всех" (18+) на своей странице в Instagram.

Любой подписчик "Афиши" имеет возможность посетить мероприятие, которое пройдет 6 марта в 10:30 в КТЗ "Золотые Ворота Сибири".

Будет один победитель, который получит один билет на мастер-класс. Имя счастливчика станет известно 5 марта 2020 года.

Для участия в конкурсе необходимо подписаться на "Афишу Тюмень" и отметить лайком публикацию о розыгрыше в социальной сети Instagram. В комментариях под сообщением о розыгрыше следует, не повторяясь, выделить трех друзей. Количество комментариев не ограничено, чем больше их будет, тем ближе станут заветные сертификаты.

Максим Батырев - известный российский менеджер, обладатель премий "Коммерческий директор года", "Менеджер года", "Бизнес-автор года" и "Бизнес-спикер года".

Внимание! Розыгрыш проводится среди жителей Тюмени. Фейковые, пустые и рекламные аккаунты не участвуют. На момент подведения итогов ваш аккаунт должен быть ОТКРЫТЫМ.