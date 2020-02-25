Тюменцам рассказывают, как ухаживать за больными пожилыми родственниками

В Тюмени на базе геронтологического центра "Третий возраст" продолжает работу консультативный центр поддержки семейного ухода "Родные люди". Проект направлен на помощь тюменцам, которые ухаживают за больными и маломобильными пожилыми членами семьи.

В рамках работы центра организованы выезды на дом и консультации специалистов, а также практические семинары, лекции и тренинги, призванные помочь людям, оказавшимся в сложной семейной ситуации.

28 февраля пройдет практический семинар по уходу за пожилыми родственниками с ограниченными возможностями здоровья, а в марте профессиональные психологи проведут три тренинга, где разберут проблемы и психологические барьеры в вопросах ухода за маломобильными людьми.

"Часто в семьях возникают конфликты в связи с эмоциональным перенапряжением и недопониманием. У нас еще не сформирована культура посещения психологов или психотерапевтов. Многие до сих пор считают, что это стыдно и "нельзя выносить сор из избы". Но существуют ситуации, когда пора бежать к специалисту. Однако финансовая ситуация в семье не всегда позволяет обратиться к частному терапевту. Мы решили проводить тренинги, чтобы у каждого была возможность получить помощь и поддержку", — рассказала заместитель директора по социальной работе Центра "Третий возраст" Елизавета Катомина.

Получить консультационную поддержку можно по телефону: 93-13-73 или обратившись в региональный геронтологический центр социальных технологий "Третий возраст" по адресу: ул. Карла Марка, 123/1, каб. 20.