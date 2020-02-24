В Тюмени прогнозируют раннюю весну

Существует множество примет, по которым определяют погоду в будущем. Однако, по мнению специалистов, не всегда это так предсказуемо. Тем не менее, нетипичная температура воздуха для февраля говорит о том, что в Тюмени весна будет ранней.

Как рассказала руководитель научного исследования "Долгосрочные прогнозы погоды по русскому земледельческому календарю", призер Всероссийской конференции "Шаг в будущее" Людмила Петраченко из деревни Тумашово Заводоуковского городского округа, есть убеждение, что погода через полгода повторяется с точностью наоборот: если в какой-то день летом было тепло и сухо, то через полгода будет холодно и сыро. Однако в атмосфере не все так однозначно.

"В древности считалось: какой по осадкам декабрь, такой и июнь. Январь и февраль определяли число осадков в июле и августе. Декабрь и июнь в общих чертах сходятся именно по осадкам. По температурам сопоставления не выдержаны, так как температуры привязаны к географическим закономерностям. А что касается июля и августа: чем дальше, тем меньше совпадений", - отмечает ученый.

Людмила Петраченко считает: нельзя предсказать чисто по приметам зимней погоды, что нас ожидает летом. И наоборот. Но уже можно говорить о том, что весна в Тюмени будет ранней: устанавливается ранне-весенний температурный фон.

"Для февраля это нетипичная погода. В этом году вообще правила для зимы не выполнились. Но и списывать все на глобальное потепление я бы не стала. Такого резкого потепления климата не бывает. В этом году просто так сформировалась циркуляция атмосферы: холод не прошел к нам. То же самое будет и летом. Атмосферные явления июня предопределят погоду на остальное лето.

При этом нужно смотреть на погоду с конца июня и до 9 июля. Если в этот период устанавливается теплая и сухая погода, то она такой будет до конца лета: и в июле, и в августе. Эта примета работает в течение многих лет", - сообщила эксперт.

Для Тюменской области также характерно, что если июнь сырой и холодный, то июль и август, как правило, будут сухими и жаркими, и наоборот.

Тюменским дачникам при этом стоит запастись терпением: ранняя весна будет чередоаться с заморозками, поэтому спешить с высадками некоторых культур не стоит, пишет "Тюменская область сегодня".