Тюменские садоводы открывают посадочный сезон

Тюменские садоводы и дачники открывают посадочный сезон-2020. Среди ранних посевов – земляника садовая и эустома, также можно приступать к высаживанию некоторых других цветов и овощей.

Как рассказала лектор-эксперт МРО "Союз садоводов Тюмени, Тюменской области, ХМАО-Югра" Нина Щербакова, уже сейчас нужно начинать высаживать лабелии, сельдерей корневой, лук-порей, перцы, баклажаны и высокорослые томаты для теплицы.

Петуния – один из любимых цветов многих садоводов, однако не каждый сможет успешно их вырастить. Есть нюансы, о которых следует знать.

"У петунии очень мелкие семена, поэтому ее сеют методом поверхностного посева, т.е. не заглубляя семена в грунт. Очень удобно садить гранулированные или дражированные семена, когда каждое семечко обработано специальным составом. Сейчас мы сеем ампельный и каскадный вид петуний. Для раннего и надежного посева мелких семян нужно использовать рыхлый и легкий почвенный субстрат, чтобы маленькие всходы начали наращивать корневую систему и легко пошли в рост. Для посева можно рекомендовать специальный белый торф или торфяные таблетки", - отмечает эксперт.

Также важно помнить, что от качества грунта зависит судьба рассады, поэтому на него стоит обращать особое внимание при посеве семян различных культур. Отмечают следующие показатели: влага и воздухопроницаемость, чтобы корневая система всегда получала достаточное количество воздуха и воды; кислотность почвы, ее нейтральный показатель – это 5,5-7,0 рН. Если кислотность повышена или понижена, растение не сможет полноценно развиваться, так как корневая система не будет функционировать и давать ему питание. Немалое значение имеет наличие патогенной микрофлоры. Перед посевом желательно почву полить раствором фитоспорина, чтобы исключить развитие болезнетворных микроорганизмов, которые губительны для молодых растений.

Эксперт "Союза садоводов" напомнила, что можно использовать метод посева в безземельные смеси, для этого используют вермикулит, перлит и кокосовый субстрат, пишет "АиФ - Западная Сибирь".