Тюменцы готовят креативный проект из старых кукол

В Тюмени планируют открыть выставку-инсталляцию под названием "Мамины куклы". Для этого инициативная группа объявила сбор старых кукол от жителей города. Принимаются также сломанные куклы или их "запчасти".

Открытие креативного проекта намечено на 6-8 марта в рамках весеннего "Бохо базара", который будет работать по адресу ул. Профсоюзная, 88. По мнению организаторов, в повседневной жизни всем женщинам, независимо от возраста, не хватает нежности и инфантильности. Проект позволяет окунуться в мир детства и вспомнить о том, как здорово быть девочкой.

В рамках выставки готовы принять сломанные куклы: тех, кого можно "спасти", отдадут мастерам-кукольникам, других оформят в виде инсталляции. Тюменцы могут приносить целые куклы, в которые просто никто уже не играет. Возможно, на выставке они обретут новых хозяек.

Устроители инсталляции не откажутся от коллекционных кукол - для них будет обустроена отдельная витрина. Тюменские коллекционеры смогут выставить на ней свои сокровища и похвастаться ими. Возврат и сохранность гарантируются, пишет "Вслух.ру".

Узнать подробности можно по телефону: 89323203953.