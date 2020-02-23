В Ишиме реализуют нацпроекты для развития города

Рабочее совещание по вопросам реализации национальных проектов на территории Ишима провёл глава города Фёдор Шишкин. На встрече присутствовали сотрудники администрации, подведомственных департаментов и учреждений.

Комплексное благоустройство бульвара Белоусова в Ишиме начнётся в 2020 году в рамках "Формирования комфортной городской среды". Строительство Дворца культуры и создание первой в регионе модельной библиотеки проходит по проекту "Культурная среда". Библиотека такого формата превратиться в городскую гостиную, площадь для читателей увеличится почти в три раза. Появится современное оборудование, мебель, зоны для групповых занятий и студия звукозаписи.

Проект "Цифровая культура" принесёт ещё одно технологичное новшество. 75 мультимедийных гидов появятся в Ишимском музейном комплексе имени Петра Ершова. С помощью таких гидов посетители музея смогут получать доступ к архивным материалам, интерактивной статье и аудиогиду. Подобный формат работы зарекомендовал себя более чем в 60 российских музеях, пишет "Тюменская область сегодня".