Тюменские хирурги спасли жизнь проглотившей заколку девочке

В тюменскую Областную клиническую больницу № 2 экстренно была доставлена девочка, находившаяся в тяжёлом состоянии. Причиной срочной госпитализации стала проглоченная ребёнком заколка-невидимка. Детские хирурги ОКБ № 2 в ходе сложнейшей операции извлекли проглоченный предмет из почки маленькой пациентки, сообщает пресс-служба ОКБ №2.

Сразу после госпитализации врачи установили причину плохого самочувствия девочки – проведённый анализ крови показал наличие септического шока, причиной которого мог стать проглоченный ранее предмет. Подтверждением постановки верного диагноза стали рентгенография и компьютерная томография.

Выяснилось, что девочка проглотила заколку-невидимку, из-за чего сначала была повреждена двенадцатипёрстная кишка, затем стенка кишечника и почка, в которой и застряла заколка. За жизнь ребёнка на протяжении многочасовой сложнейшей операции боролись два хирурга – Валерий Чевжик и Екатерина Арабская, а также три анестезиолога – Юлия Захарова, Александр Попов, Ксения Столяр. После проведённого хирургического вмешательства ребёнок провёл три недели в реанимационной палате.

По словам Валерия Чевжика, врача высшей квалификационной категории и кандидата медицинских наук, ребёнок находился в очень тяжёлом состоянии, наблюдалась плохая работа нескольких органов и систем организма, однако врачи детского стационара смогли сделать всё, чтобы спасти ребёнку жизнь. Кроме того, врачи ОКБ №2 смогли минимизировать последствия этого несчастного случая. В настоящий момент девочка выписана из стационара и проходит курс реабилитации.

Медицинский персонал Областной клинической больницы №2 просит всех родителей внимательно следить за своими детьми и не оставлять маленьких детей без присмотра.