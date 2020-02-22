Тоболяки обсуждают концепцию парка на берегу Иртыша

Презентация концепции создания общественного пространства в лесопарке на берегу Иртыша для жителей Тобольска состоялась в местном мультицентре "Моя территория".

Разработка проекта благоустройства городского леса на площади более 80 га стартовала в июле 2019 года. Перед авторами стояла задача – не только благоустроить территорию, но и создать точки притяжения для разных групп жителей, организовать детские и спортивные площадки, лыжные и велосипедные трассы, безопасные подходы к воде, провести сеть беспроводного Интернета, а также связать парк с прошлым и будущим Тобольска. Кроме того, проект призван вернуть горожанам реку и включить лес на берегу Иртыша в туристическую жизнь региона.

К проектированию зеленой зоны активно привлекались жители города. О сборе предложений говорили на радио, в соцсетях, общественном транспорте. Всего с октября 2019 года до февраля 2020 года было обработано свыше 2 600 ответов. Мониторинг мнений продолжается, пишет "Тюменская область сегодня".

Предварительное название объекта - "ИртышПарк", второй вариант - "РекаПарк". Оно подкреплено дескриптором "Сибирь в центре". Итоговое название будет утверждено по итогам открытого голосования.