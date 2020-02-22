Больше всего вакансий в Тюменской области – в строительстве

Более 2900 человек обратились в январе 2020 года в службы занятости Тюменской области за содействием в поиске работы. На 1 февраля на учете в качестве соискателей состояло 6277 человек. В областном банке при этом было размещено 16 203 вакансии.

Как сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, среди заявленных вакансий лидирует сфера строительства. Здесь требовалось 3 893 специалиста. 1 719 вакансий — в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспорта и мотоциклов. В "Обрабатывающие производства" требуется 1 132 сотрудника. Больше тысячи заявок в следующих направлениях: "Образование", "Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг", "Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги", "Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение".

Самыми востребованными стали водители автотранспорта, средняя зарплата - 29 850 рублей. Также есть вакансии электрогазосварщиков, каменщиков, поваров, бетонщиков, инженеров, официантов. На работу требуются медсестры, трактористы, полицейские, учителя иностранных языков и другие специалисты, пишет "Вслух.ру".