Тюменские дачники не испытывают дефицита в луке на посадку

Тюменцы активно готовятся к дачному сезону и начали закупать лук-севок. В прошлом году посадочный материал пропал с прилавков к концу весны, однако в этом году дефицита его не ожидается.

В конце апреля и в мае было очень сложно найти лук-севок в магазинах, а предприимчивые продавцы завышали цены на остатки в 3-4 раза. Стоимость килограмма доходила до 600 рублей. В этом году лук-севок появился в продаже в садовых магазинах, крупных сетевых гипермаркетах и даже обычных сельских ларьках уже в феврале. В начале месяца его стоимость была около 120-140 рублей, сейчас выросла вдвое – 240-260 руб./кг.

Как отметила продавец магазина для сада и огорода Татьяна Шпец, цена растет вместе со спросом. Вспоминая о прошлогоднем ажиотаже на лук-севок, в этом году многие заказали больше этого посадочного материала. А цена продолжит расти, но прошлогодних значений вряд ли достигнет.

Специалист советует тюменским дачникам не затягивать с покупкой севка, чтобы в апреле не пришлось переплачивать за него. При выборе лука на посадку стоит обращать внимание на его внешний вид, запах. Так, шелуха хорошего лука-севка сухая, шелестящая и легко снимается. Нужно проверять, чтобы семена не были проросшими, что на них нет плесени, темных пятен. Мягкая головка – признак того, что лук подмерз и начал гнить, для посадки он не подойдет. После покупки дома необходимо перебрать купленных севок, просушить луковицы и лишь потом убирать на хранение, пишет "АиФ - Западная Сибирь".