Эргокомнату для реабилитации пациентов после инсульта обустроят в тобольской больнице

В отделении реабилитации для пациентов с инсультом на базе поликлиники Областной больницы №3 в Тобольске появится эргокомната - специальное помещение для бытовой адаптации людей, перенесших инсульт. На реализацию проекта будут направлены грантовые средства.

Как сообщили в пресс-службе Областной больницы №3, учреждение выиграло в конкурсе социальных инвестиций "Формула хороших дел" и получило от компании "СИБУР" 1 млн рублей на реализацию проекта "Сила надежды", который разработали сотрудники кабинета реабилитации для пациентов, перенесших инсульт.

С помощью специального оборудования эрготерапевты смогут научить своих подопечных справляться с повседневными делами, восстановят навыки самообслуживания. Здесь будут работать кабинеты психолога, логопеда, сенсорная комната, зал лечебной физкультуры.

Параллельно в тобольской больнице ведутся работы по дооснащению современной реабилитационной техникой первичного сосудистого отделения, где лечатся пациенты с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Средства для этого выделены в рамках реализации региональной составляющей нацпроекта "Здравоохранение" по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Часть специальных тренажёров уже поступили в стационар больницы.

По мнению главного врача больницы Марата Баширова, именно комплексный подход к лечению и восстановлению позволяет значительно улучшить прогноз заболевания. Инсульт – не приговор, если вовремя приступить к реабилитации. С открытием нового отделения все необходимые процедуры им будут проводиться в одном месте.