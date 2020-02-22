Тюменский центр занятости помогает превратить хобби в профессию

Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района предлагает программы по смене профессии и повышению квалификации для граждан предпенсионного возраста. Такой возможностью воспользовалась тюменка Светлана Спичева, которая обрела творческую профессию и стала зарабатывать при помощи своего хобби.

В 2019 году стартовала государственная программа по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста. Те, кому оставалось пять и менее лет до выхода на пенсию, могут бесплатно пройти повышение квалификации либо получить новую специальность, тем самым повысив свою конкурентоспособность.

Светлана Аркадьевна Спичева ранее работала экономистом. Уволилась год назад из компании, но столкнулась с трудностью – найти новую работу оказалось нелегко, а условия работодателей были неподходящими. Тогда она обратилась в Центр занятости населения и здесь узнала о новой программе профобучения.

"Я всю жизнь мечтала о творческой профессии, но страшно было уходить с хорошей должности из крупной компании. У меня всегда было много интересных хобби – пэчворк, вязание, создание текстильных кукол, выпечка", – поделались Светлана Аркадьевна.

Несколько дней женщина взвешивала все "за" и "против". Весомым аргументом стало то, что она ничего не потеряет: в случае неудачи она всегда может продолжить работать по специальности. В отделе профессионального обучения она выбрала направление пекаря-кондитера. После прохождения медкомиссии приступила к обучению в Тюменском колледже водного транспорта. Светлана Спичева в итоге осталась довольна объемом и качеством полученных знаний, а также формой преподавания. Уже через три месяца у нее на руках был новый диплом, и теперь она трудится в заведении известной тюменской сети ресторанов. Можно сказать, что хобби превратилось в любимую работу, оттого жизнь заиграла новыми красками, появились новые идеи и желания.

Программа рассчитана до 2024 года. Более того, с января 2020 года возрастной диапазон участников программы был расширен – стать ими могут люди в возрасте 50 лет и старше.

Варианты по смене профессии и повышению квалификации достаточно разнообразны – делопроизводитель, флорист, радиоведущий, тренер групповых программ, преподаватель шахмат и другие, пишет "Мегатюмень".