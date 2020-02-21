Правозащитники посетили квартиру, где объявлена голодовка

Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов и консультант Службы уполномоченного по правам человека в Тюменской области Елена Кравцова вечером 21 февраля посетили квартиру, в которой проходит голодовка, объявленная активистом Андреем Романовым. Видеосообщение об этом опубликовала Служба по обеспечению деятельности уполномоченного по правам ребёнка в Тюменской области.

Во время их визита в квартире находились четверо мужчин, в том числе сам активист, его взрослый сын и Юрий Рябцев. Детей и многодетных матерей в помещении не было. Романов заверил детского омбудсмена, что дети в акции не участвуют, приходят только с родителями, на случай если захотят есть - в холодильнике есть еда.

От предложенной медицинской помощи мужчины отказались. Елена Кравцова и Андрей Степанов оставили свои контактные данные, чтобы в случае необходимости они могли обратиться за помощью.