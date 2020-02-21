Уполномоченный по правам человека в Тюменской области: отказываясь от помощи, Романов рискует и здоровьем других людей

Заявления Андрея Романова о том, что "всем наплевать на инвалидов" не соответствуют действительности - уверяет уполномоченный по правам человека в Тюменской области Cергей Миневцев.



Как сообщает служба по обеспечению деятельности уполномоченного по правам человека, Cергей Миневцев лично дважды беседовал с Андреем Романовым, хотел узнать адрес, где проходит голодовка, чтобы отправить туда скорую помощь, сотрудников правительства и прокуратуры.

"Однако он [Романов - прим.редакции] отказался сообщить место нахождения группы. Отказываясь от помощи, Романов рискует не только своим здоровьем, он берет на себя ответственность и за здоровье других людей. И правительство региона, и я лично открыты к общению с участниками акции. Призываю всех к диалогу. Уверен, что вместе нам удастся найти компромиссный выход из сложившейся ситуации", - отметил уполномоченный по правам человека в Тюменской области Cергей Миневцев.