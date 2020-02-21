Тюменцам расскажут, как организовывать события

Образовательные интенсивы по проведению событий пройдут в Тюмени. 4 марта тюменцев приглашают на тизер-шоу, где расскажут, как успешно реализовать проект, какими знаниями нужно располагать в направлениях администрирования событий, работы с командой в роли модератора и аудиторией в качестве ведущего.
Участники не только познакомятся с опытом экспертов, которые создают крупные события в городе, но и на конкретных примерах разберут часто случающиеся в этой сфере ошибки.
Самые активные смогут проявить свои знания в реализации выездной образовательной программы по социальному проектированию, которая пройдет в марте и апреле в муниципальных образованиях юга Тюменской области.
Встреча пройдет в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23А). Необходима регистрация.
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