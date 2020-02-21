В Росреестре рассказали, как происходит перераспределение земельных участков

Как оформить права на земельные участки после перераспределения, разъяснили в управлении Росреестра по Тюменской области.

Одним из способов образования земельных участков является перераспределение смежных земельных участков (далее — исходные земельные участки).

При перераспределении земельных участков у собственников исходных земельных участков возникает право собственности на образуемые земельные участки в соответствии с соглашением между ними об образовании земельных участков.

Перераспределение земельных участков допускается при наличии в письменной форме согласия землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей исходных земельных участков.

Государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав на образуемые земельные участки осуществляются на основании заявлений собственников исходных земельных участков одновременно в отношении всех образуемых земельных участков.

В целях оформления прав на такие земельные участки собственникам исходных земельных участков необходимо одновременно обратиться в офисы Центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг "Мои документы" ГАУ ТО "МФЦ" (далее – многофункциональный центр) с заявлениями об осуществлении государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав на образуемые земельные участки, представив необходимые документы.

К документам, необходимым для постановки на кадастровый учет земельных участков и государственной регистрации прав на них относятся:

— межевой план, подготовленный кадастровым инженером в результате проведения кадастровых работ (представляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера);

-— соглашение собственников земельных участков о перераспределении земельных участков (предоставляется не менее чем в двух подлинных экземплярах, если соглашение совершено в простой письменной форме. Если соглашение нотариально удостоверено – не менее чем в двух экземплярах, один из которых — подлинник);

— письменное согласие третьих лиц на образование земельных участков, если такое согласие является обязательным в соответствии с законодательством (представляется не менее чем в двух экземплярах, один из которых — подлинник).

При обращении с заявлением в многофункциональный центр физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность, а представитель физического лица также нотариально удостоверенную доверенность, подтверждающую его полномочия.

Обращаем внимание, что за государственную регистрацию прав взимается государственная пошлина.

По общему правилу размер государственной пошлины за государственную регистрацию права собственности физического лица на земельный участок составляет 2000 рублей.

За государственную регистрацию права собственности физического лица на земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного, индивидуального жилищного строительства, а также на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения размер государственной пошлины составит 350 рублей.

Государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав на земельные участки, образуемые при перераспределении, осуществляется в течение двенадцати рабочих дней с даты приема многофункциональным центром заявлений и прилагаемых к ним документов, соответствующих требованиям законодательства.