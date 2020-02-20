В Тюмени и Тобольске будут состязаться мастера народных промыслов

Региональный этап конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!" УФО в отрасли "Народные художественные промыслы" состоится в Тюменской области 18 и 19 марта.
18 марта в Тобольском историко-архитектурном музее-заповеднике пройдут соревнования в номинациях "Лучший мастер по художественной обработке дерева" (резьба по дереву), "Лучший мастер по традиционной росписи" (по металлу) и "Лучший мастер по традиционной росписи" (по дереву).
19 марта в Тюмени в Музейном комплексе имени И.Я. Словцова пройдет торжественная заключительная часть конкурса, а также работа мастеров в номинации "Лучший мастер по художественной обработке металла".
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