В Тюмени и Тобольске будут состязаться мастера народных промыслов

Фото: пресс-служба Тюменского музейно-просветительского объединения

Региональный этап конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!" УФО в отрасли "Народные художественные промыслы" состоится в Тюменской области 18 и 19 марта.

18 марта в Тобольском историко-архитектурном музее-заповеднике пройдут соревнования в номинациях "Лучший мастер по художественной обработке дерева" (резьба по дереву), "Лучший мастер по традиционной росписи" (по металлу) и "Лучший мастер по традиционной росписи" (по дереву).

19 марта в Тюмени в Музейном комплексе имени И.Я. Словцова пройдет торжественная заключительная часть конкурса, а также работа мастеров в номинации "Лучший мастер по художественной обработке металла".