В Тюмени провалилась попытка вывести инвалидов на пикет

Пикет "За социальную справедливость" прошел в Тюмени 20 февраля на Центральной площади и был приурочен к международному Дню социальной справедливости. Инициатором пикета выступил Андрей Романов. Предполагалось, что в нем примут участие инвалиды, многодетные семьи и все желающие. Заранее администрация города согласовала участие в акции до тысячи человек. Однако по факту на площади собралось около двух десятков человек, в основном многодетные тюменцы, инвалиды же вообще проигнорировали акцию.

Напомним, раскол в сообществе инвалидов произошел на заседании рабочей группы 18 февраля, где обсуждались предложения для губернатора Александра Моора по совершенствованию областного законодательства и нормативно-правовых актов, касающихся улучшения жизни инвалидов. Активисты Тюменской областной общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" обвинили Андрея Романова в корыстности.

Инвалиды считают, что Романов своими выступлениями пытается подмять ценз "под себя", в них нет разумных оснований и в целом его не волнуют проблемы других людей. "Он цепляется за отдельные случаи с проблемами инвалидов ради пиара, но не доводит их до конца. Приехав из другого региона, он не знает, как обстоят дела в области", - отмечают в ВОИ.

Потеряв поддержку инвалидов, Андрей Романов ищет сторонников в группе многодетных семей. Пикет у памятника Ленину как раз это отражает. Инвалидов на площади практически не было, только один плакат отражал проблемы инвалидов, остальные плакаты - требования земельных участков для многодетных семей, сообщают очевидцы.