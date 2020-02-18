Лучшие в экстремальной робототехнике тюменцы могут получить 100 баллов за ЕГЭ

Статус федеральной олимпиады получили состязания по экстремальной робототехнике "Кубок РТК" на 2019–2020 годы. конкурс внесен в список олимпиад и творческих конкурсов, за победу в которых участник может воспользоваться одной из льгот при поступлении в вуз.

Среди предлагаемых возможностей — зачисление без вступительных экзаменов, 100 баллов за дополнительные испытания, которые вузы проводят сами, плюсующиеся к баллам ЕГЭ, 100 баллов по профильному предмету вместо результата ЕГЭ

В прошедшем финале соревнований "Кубок РТК" в Санкт-Петербурге в декабре 2019 года тюменцы заняли весь призовой пьедестал в номинации "Экстремал". Они могут воспользоваться всеми льготами и преимуществами при сдаче ЕГЭ и дальнейшем поступлении в вуз, отмечают в Региональном информационно-образовательном центре.