Тюменцам с инвалидностью помогают трудоустроиться

12:35 18 февраля 2020
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Фото: pixabay.com

С 2019 года в Тюменской области сопровождением инвалидов при трудоустройстве занимаются органы службы занятости. За минувший год государственная услуга была оказана 60 тюменцам с ограниченными возможностями здоровья, из них: 1 группы — 10 человек, 2 группы — 49 человек, 3 группы — 1 человек.

Специалисты центров занятости населения не просто предлагают сегодня гражданину с инвалидностью рабочие места, но и оказывают индивидуальную помощь при его трудоустройстве, создают условия для осуществления им трудовой деятельности и ускорении его адаптации на рабочем месте, а при необходимости помогают освоить доступный для него маршрут передвижения от дома до места работы и по территории организации до рабочего места.

"Чтобы воспользоваться услугой, инвалид получает медицинскую рекомендацию о нуждаемости в оказании индивидуальной помощи, и за ним закрепляется наставник. Наставник контролирует трудовую деятельность, помогает исполнять обязанности и получать необходимые навыки, а также обеспечивает адаптацию в профессиональной среде. Работодателю возмещаются затраты на оплату труда наставника на период до двух месяцев", — сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

Теги: инвалиды , трудоустройство
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