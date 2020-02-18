Тюменцам с инвалидностью помогают трудоустроиться

С 2019 года в Тюменской области сопровождением инвалидов при трудоустройстве занимаются органы службы занятости. За минувший год государственная услуга была оказана 60 тюменцам с ограниченными возможностями здоровья, из них: 1 группы — 10 человек, 2 группы — 49 человек, 3 группы — 1 человек.

Специалисты центров занятости населения не просто предлагают сегодня гражданину с инвалидностью рабочие места, но и оказывают индивидуальную помощь при его трудоустройстве, создают условия для осуществления им трудовой деятельности и ускорении его адаптации на рабочем месте, а при необходимости помогают освоить доступный для него маршрут передвижения от дома до места работы и по территории организации до рабочего места.