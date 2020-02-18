На железной дороге в Тюменской области стали чаще травмироваться

10:16 18 февраля 2020
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Случаи непроизводственного травмирования в Тюменском регионе Свердловской железной дороги проанализировали в Тюменской транспортной прокуратуре.

В 2019 году в Тюменской области было зарегистрировано 23 случая железнодорожного травматизма граждан, притом в 2018 году их было зафиксировано 17. В 2019 году 16 случаев оказались смертельными, годом ранее на железной дороге погибли 10 человек.

В 2019 году сотрудниками транспортной полиции к административной ответственности за  проход по железнодорожным путям в неустановленных местах было привлечено 344 человека.

Теги: железная дорога , травмы
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