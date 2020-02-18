"Русская Компания" проводит в социальных сетях конкурс среди подписчиков

Фото организаторов конкурса

ООО "Русская Компания" предлагает тюменцам начать год с самосовершенствования. Первым шагом на пути улучшения качества жизни, может стать участие в конкурсе, который стартовал в официальном аккаунте компании в социальной сети Instagram. Три счастливчика получат полезные призы, а все участники – скидку на услуги организации.

Первый победитель получит внешний аккумулятор, второму компания подарит книгу - бестселлер "Лучшее. Пища для размышлений" Ицхака Адизеса, в приз за третье место - два билета на финансовую игру "Денежный поток". Всем участникам предоставляется скидка 15% на услуги "Русской Компании". Ознакомиться со всем спектром услуг можно на сайте: https://www.rk72.ru/.

Условия, которые нужно выполнить, максимально простые: необходимо подписаться на официальный аккаунт https://www.instagram.com/rk72.ru/, поставить лайк конкурсному посту, а в комментариях – отметить трех друзей. Количество комментариев не ограничено: чем их больше, тем выше шансы на победу.

Итоги конкурса будут подведены 25 февраля среди выполнивших условия с помощью специального приложения. Результаты будут опубликованы в сторис аккаунта "Русской Компании".

Отметим, что розыгрыш проводится среди жителей Тюмени. Фейковые, пустые и рекламные аккаунты не участвуют. На момент подведения итогов ваш аккаунт должен быть открытым. Подробнее с правилами и условиями проведения конкурса можно ознакомится на сайте.

ООО "Русская Компания" располагает Лицензиями ФСБ России на осуществление деятельности по распространению, техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств и по предоставлению услуг в области шифрования информации, входит в перечень аккредитованных Удостоверяющих Центров и может выдавать электронные подписи различного назначения, предлагает услуги по комплексному сопровождению торгов, электронной отчетности, бухгалтерскому сопровождению и защите персональных данных. За плечами компании – колоссальный опыт работы, а сотрудники являются профессионалами, которые держат руку на пульсе последних трендов и изменений законодательства.