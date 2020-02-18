В Тюмени пьяный водитель протащил автоинспектора по дороге с зажатой в форточке рукой

На этих выходных в областном центре сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя, который на машине протащил автоинспектора около сотни метров по дороге.

Инцидент произошел на улице Мелиораторов ночью. Инспекторы остановили автомобиль Volkswagen. Из салона иномарки доносился запах алкоголя. Рядом с водителем находилась открытая 1,5-литровая бутылка с пивом. Речь мужчины была невнятной.

"Когда инспекторы выяснили, что мужчина подлежит уголовной ответственности по ст.264.1 за повторное нетрезвое вождение, водитель заблокировал дверь автомобиля, зажав руку инспектора в форточке, и начал движение, протащив полицейского около ста метров за машиной, — сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области. — Все это время сотрудник ГИБДД пытался вытащить рукой ключ зажигания в машине. Водитель направил автомобиль в сторону ограждения, создавая угрозу жизни полицейского".

Автоинспектору удалось освободить руку. После этого наряд ГИБДД стал преследовать иномарку, задержав ее на территории одной из СТО. Чтобы вытащить мужчину из автомобиля инспекторы применили физическую силу и газ, затем надели на него наручники. Решением суда 39-летний автомобилист приговорен к пяти суткам административного ареста. Материалы по обоим инцидентам переданы в Следственный комитет для правовой оценки.