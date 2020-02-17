Предложения по развитию молодежной политики Тюмени подготовят депутаты гордумы

Первый в 2020 году День депутата Тюменская городская дума посвятила изучению жизни молодежи в условиях современного города. Депутаты оценили условия для всестороннего развития детей, проанализировали направления и эффективность расходования бюджетных средств.

Выездное мероприятие началось с посещения клубе детского творчества имени Андрея Кижеватова и спортшколы "Прибой". Продолжился День депутата обсуждением темы в "Конторе пароходства". Специалисты рассказали об организации досуга по месту жительства и в школах, работе по привлечению молодежи в спортивные секции, профилактике асоциальных явлений.

"Мы посмотрели, что готовы дать детям учреждения дополнительного образования. Директор школы № 41 рассказала о том, как работает общеобразовательное учреждение и что оно, по сути, является не только образовательным, но и досуговым, культурным центром для местной молодежи. Некоторые цифры вызвали вопросы у депутатов. Нам есть над чем работать, чтобы создавать нормальную социальную среду", – отметил в беседе с журналистами Евгений Заболотный. В частности, надо совершенствовать материально-техническую базу. "Все учреждения по-своему хороши, они оснащены необходимым оборудованием, но мы никогда не стоим на месте, и в этом одна из составляющих успеха молодежной политики в нашем городе", – подчеркнул председатель гордумы.

Заместитель главы Тюмени Вера Соловьева напомнила, что в 2020 году более 2 млрд рублей городского бюджета будет направлено на развитие культуры и искусства, спорта и молодежной политики, еще 13,5 млрд – на образование. При этом администрация города поддерживает идеи депутатов, при необходимости дополнительно изыскивая средства на организацию поисковой экспедиции, на оборудование для развития того или иного направления.

Председатель гордумы отметил, что вне зависимости от форматов, главной целью в работе досуговых учреждений и учреждений дополнительного образования должна стать помощь молодежи в поиске ответов на вызовы времени. В этом их предназначение.

По итогам Дня депутата будут разработаны рекомендации по совершенствованию молодежной политики города. Документ рассмотрят на мартовском заседании гордумы.