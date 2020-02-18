Молодежь представит себя президентом России

Всероссийский конкурс молодежных проектов "Если бы я был Президентом" приглашает желающих в возрасте от 7 до 35 лет к участию и защите проектов, связанных с социально-экономическим развитием страны. Заявку с указанием номинации можно оформить на сайте konkurs-president.ru.

Конкурс проводится по номинациям:

- эссе на тему "5 шагов к России будущего: мои первые указы" (для участников от 7 до 35 лет);

- рисунок на тему "Взгляд на будущее России" (для участников от 7 до 14 лет);

- видеоролик на тему "Моя предвыборная программа" (для участников от 15 до 35 лет);

- проект на тему "Конституция 2020: мои предложения в поддержку инициативы Президента России" (для участников от 11 до 35 лет).

Работы должны включать в себя анализ существующих в России и ее регионах проблем и конкретные предложения по их решению. Также нужно отразить возможность участия автора в решении обозначенной проблемы и его место в истории современной России.

Награждение победителей конкурса состоится 19 апреля 2020 года в Санкт-Петербурге. Авторы лучших работ лично представят свой проект представителям федеральных органов государственной власти.

Организатор конкурса - АНО "Центр развития молодежного парламентаризма" при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.