Специалисты рекомендуют тюменским родителям не давать малышам смотреть ТВ

Просмотр телевизора отрицательно влияет на органы зрения, способствует снижению цветоощущения, раздражает нервную систему, является фактором развития гиперактивности и задержки развития речи. Поэтому специалисты дают рекомендации тюменским родителям: ограничить просмотр ТВ детям младше трех лет.

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области советует родителям внимательно следить за тем, сколько времени их ребенок проводит у телевизора и какие именно передачи включает. По рекомендациям Всемирной Организации здравоохранения школьникам в возрасте 11-18 лет смотреть ТВ можно не больше 1-3 часов в день, для подростков 7-10 лет – 30-50 минут в день, дошколятам 3-7 лет – до получаса в сумме за день, а вот младенцам и малышам до 3 лет и вовсе смотреть ТВ запрещено.

Чтобы отучить ребенка от телевизора, эксперты советуют не включать гаджеты в присутствии ребенка, а также не оставлять работающий телевизор в фоновом режиме во время дел по дому. Не следует допускать просмотр мультиков и телепередач во время еды, творчества или игр. С подростком можно договориться сразу, что после просмотра определенного мультфильма или передачи ТВ нужно будет выключить. В качестве альтернативы проводите с детьми больше времени: предложите им погулять, посещать кружки, заниматься спортом, пишет "Мегатюмень".