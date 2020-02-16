В Тюмени будет создан студенческий центр нового формата

Студенты и преподаватели Тюменского государственного института культуры работают над созданием нового студенческого центра, который объединит общественное и торговое пространство.

Декан факультета социально-культурных технологий Евгений Акулич отметил уникальность проекта. Это будет своеобразный досуговый центр на базе тюменского ЦУМа.

"На примере современных торговых комплексов мы видим, что самые продвинутые из них идут по пути создания общественных пространств. Речь идёт о некой универсальной среде, где люди, посещающие торговые заведения, получают дополнительную возможность отдыхать и общаться. Для нас этот новый опыт интересен тем, что студенты смогут реализовать свои задумки и сами же потом пользоваться плодами своего труда. В частности, учащиеся вуза разрабатывают дизайн-проект центра", - отметил он.

Как сообщили в департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области, институт и торговый центр выстраивают сотрудничество в разных плоскостях. В ЦУМе могут быть созданы различные локации для встреч, дискуссий, презентаций и конкурсов. Первый опыт такого взаимодействия уже состоялся на арт-фесте, где студенты показали свои артистические навыки в новом для себя пространстве, добавила заслуженный работник торговли РФ Наталья Осинцева.