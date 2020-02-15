Тюменские медсёстры напоминают о важности профилактики онкозаболеваний

Профилактическая акция "Я есть и буду", приуроченная ко Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями, пройдет в Тюмени. Инициативу региональной профессиональной сестринской ассоциации по ее проведению поддержали медицинские сестры тюменского Многопрофильного консультативно-диагностического центра.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, цель акции – повысить информированность граждан о злокачественных заболеваниях, методах профилактики и важности их раннего выявления.

В рамках акции сотрудники центра разместили на своих белых халатах лавандовую ленту - символ борьбы с раком, а также провели активную информационно-разъяснительную работу с пациентами, раздали профилактические листовки и брошюры об основных признаках онкологических заболеваний.

"Важная задача Всемирного дня борьбы с онкологическими заболеваниями - преодолеть беспечное отношение людей к своему здоровью, ведь правильный образ жизни и

регулярное обследование - лучшая профилактика рака", - считает главная медицинская сестра Многопрофильного консультативно-диагностического центра Эльвира Губина.

На базе "МКДЦ" в 2019 году открыт Центр амбулаторной онкологии в рамках региональной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями и национального проекта "Здравоохранение". Здесь тюменцы проходят диагностическое обследование на выявление онкопатологии, а при необходимости - курс химиотерапии в условиях дневного стационара.