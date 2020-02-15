Эксперты: цветы не подойдут для подарка тюменцу на 23 февраля

Эксперты советуют тюменским девушкам отказаться от подарка в виде цветов мужчинам на День защитника Отечества. Для удачного презента стоит выбрать классические варианты – хороший ремень, галстук или полезную вещь для хобби.

Организатор праздников в Тюмени Павел Суховериков отмечает, что цветы мужчине принято дарить на круглый юбилей, например, на 50 лет, по случаю выхода на пенсию, при получении престижной награды. Но 23 февраля от такого подарка стоит отказаться. Если все же хочется преподнести букет, то пусть он будет съедобный: из сыра, колбасок, рыбы. Или можно заказать тематический торт.

Предпочтение лучше отдать классическому варианту подарка: это может быть хороший ремень, красивый галстук, портмоне, запонки. Вспомните хобби мужчины и подарите полезную вещь – приспособления для рыбалки или охоты, коллекционное оружие, охотничий нож, туристические принадлежности, редкие монеты или банкноты, новых рыбок в аквариум и т.д. Мужа можно порадовать завтраком в постель или сытным горячим ужином с его любимым блюдом.

Для коллег по работе можно устроить коллективное поздравление. Например, организовать небольшой квест с поиском подарков или накрыть сытный стол в обеденный перерыв. Также удачными будут шуточные шаржи или поздравительные открытки на заставку компьютера, пишет "Мегатюмень".

"Носки, бритвы и нижнее белье мужчина в состоянии купить себе сам. Главное в такой день - не стоимость подарка, а эмоции, которые останутся на долгое время", - подчеркнул Павел Суховериков.