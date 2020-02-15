В Европейском микрорайоне возводят новую школу

Источник: пресс-служба губернатора Тюменской области

Строительство новой школы идет в Европейском микрорайоне Тюмени. Работы стартовали в сентябре 2019 года, уже приступили к возведению второго этажа.

Местные жители рассказывают, что рабочие на стройке появляются и в выходные дни, строительство ведется быстрыми темпами. Сдача объекта планируется в 2021 году.

Школа рассчитана на 1200 мест, проект – как у образовательного учреждения на улице Бориса Житкова, которое открылось в сентябре 2019 года. Общая площадь более 20 тыс. кв. метров и поделена на несколько блоков: для начальных, средних и старших классов. В отдельном блоке находятся спортивный и актовый залы, столовая, библиотека.

Рядом с будущей школой уже построен детский сад на 325 мест, который получил название "Планета мечтателей". Электронная запись для детей должна появиться в течение месяца, пишет "Вслух.ру".