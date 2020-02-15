В Тюменской области запланированы масштабные ремонты дорог

В 2020 году дороги Тюменской области продолжат ремонтировать в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Только в агломерации (г. Тюмень и Тюменский район) приведут в нормативное состояние 27 км полотна.

Как сообщили в главном управлении строительства Тюменской области, ремонту подлежат четыре километра автомобильной дороги Тюнево-Красный Яр с подъездом к д. Штакульская, более 12 км автомобильной дороги Тюмень-Нижняя Тавда, также будут отремонтированы участки трассы Исетское-Упорово и Щадринск-Ялуторовск (4,7 км и 6,5 км соответственно).

Дополнительно в рамках нацпроекта ремонт будет проходить еще на 34 км дорог. Это подъезды к населенным пунктам Коняшина, Ембаево, Винзили и с. Муллаши. Также ремонт запланирован на участках дорог Тюмень-Горьковка (участок протяженностью 4,75 км), Тюмень-Криводанова (5,1 км), Тюмень-Нижняя Тавда (0,55 км), Кулаково-Каменка (1,2 км), Каменка-Успенка (3 км), Ремонт дороги Богандинский-Червишево-Чаплык (7,66 км) и обход г. Тюмени (4 км).

Всего в 2020 году благодаря национальному проекту будет отремонтировано свыше 200 объектов: это более 175 километров трасс различного значения. Заключение контрактов на ремонт по региональным дорогам будет идти до середины марта текущего года.