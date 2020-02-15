Для уватских школьников летом будут организованы детские лагеря

В летние оздоровительные лагеря Уватского района за сезон 2020 года планируется зачисление 1 тыс. 645 детей и подростков. По сообщению администрации Уватского района, лагеря будут размещены на базе 14 школ. Помимо этого в летний сезон будут действовать различные досуговые площадки по месту жительства.

Так, например, школа искусств проведёт смену творческого направления "Палитры", а для юных любителей спорта свои двери откроют лагеря "Территория спорта" в Демьянке и "Спортландия" в Увате. Две смены планируются в Туртасе – доме детского творчества, и уватской детско-юношеской спортивной школе. Также проведение двух смен лагеря "Алые паруса" ожидается в комплексном центре социального обслуживания в Увате.

Кроме того, центр занятости поможет трудоустроить на время летних каникул более 400 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, пишет ИА "Тюменская линия".

"В первую очередь помощь в поиске работы получат дети из малообеспеченных, неполных семей и дети-сироты. Подростки буду приняты в ряды помощников воспитателей и вожатых, а также на работы по благоустройству, при этом любые организации смогут выступить в качестве работодателя", – поясняет директор Центра занятости Татьяна Белова.