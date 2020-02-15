Работники культуры создают перспективные проекты

Фото Дмитрия Сиялова

Деловая игра "Культурная революция" состоялась 13 февраля в "Конторе пароходства" в рамках конкурса профессионального мастерства среди работников сферы культуры. Участники представили свои креативные культурные проекты.

Перед началом игры всех участников разделили на команды. Задача каждой из них состояла в генерировании идей для новых культурных проектов. Идеи должны были быть не просто спонтанные, а способные принести неплохую прибыль и составить конкуренцию в культурном пространстве города.

Представленные идеи оценивались профессиональными жюри в лице партнеров "Конторы пароходства". По итогам оценки все сгенерированные идеи разделили на 4 направления: девелопмент и застройщики, рекламные агентства, гос.структуры и крупные градообразующие предприятия.

На протяжении всей деловой игры участники разрабатывали проекты, презентовали их экспертам в сфере бизнеса и гос.структур.

В конце игры были подведены итоги и эксперты выделили деньги на реализацию задуманных проектов. Деловая игра помогла не только развить креативное мышление, но и показала, насколько важно уметь подстраиваться под современные тренды, создавать партнерские отношения, ну и, конечно же, зарабатывать деньги. Вот уж действительно, культурная революция намечается в Тюмени.

Напомним, что заявки на участие в 6-й городском конкурсе среди специалистов сферы культуры принимались с 22 января по 4 февраля. Заочный тур конкурса проходил с 6 по 12 февраля. По его итогам были отобраны участники для очного тура, который начался 14 февраля и продлится до 22 февраля.

Несмотря на то, что деловая игра завершилась, работа над проектами только начинается. Уже 17 февраля в ДКиТ "Торфяник" участники презентуют себя и свои проекты, 18 февраля пройдет защита проектов участников, а с 19 по 22 февраля пройдут открытые уроки для разных номинаций.