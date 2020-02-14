Патриотический конкурс пройдет в Тюмени

Фото организаторов

Второй Открытый Городской фестиваль-конкурс военно-патриотической песни "К подвигу героев песней прикоснись" пройдет в Доме культуры и творчества "Торфяник" с 19 по 21 февраля. Принять участие могут как дети от 7 лет и старше, так и взрослые. Участие бесплатное.

Программа конкурса включает в себя 3 дня, каждый из которых даст возможность проявить свои творческие способности: продемонстрировать вокальные данные, артистизм и креативный подход к созданию уникального сценического образа.

В ходе отбора, который пройдет в 2 этапа, будут выбраны лучшие из лучших. Именно они выступят на заключительном гала-концерте. Программа мероприятия следующая: 19 февраля состоится прослушивание конкурсантов, 20 февраля - резервный день конкурсных выступлений, 21 февраля - гала-концерт. Принять участие в конкурсе могут как сольные исполнители, так и дуэты, ансамбли, хоры.

По итогам конкурса победители будут награждены грамотами и дипломами соответствующих степеней. Анкеты-заявки на участие в Фестивале-конкурсе принимаются до 16 февраля 2020 года в электронном виде на почту dktorfjanik@mail.ru с пометкой "КОНКУРС ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ" или в печатном виде по адресу г. Тюмень ул. Малышева, д. 26 ОСП ДКиТ "Торфяник" кабинет № 201 с 9:00 до 18:00. Согласие на обработку персональных данных для лиц до 18 лет заполняется законными представителями.